Volley, SuperLega: Modena c'è, Trento cade a Molfetta

Modena resta al comando in solitaria della classifica di SuperLega di volley maschile grazie alla vittoria per 3-0 al PalaIper di Monza. Gli uomini di Angelo Lorenzetti sfruttano la contemporanea sconfitta di Trentino per 3-2 a Molfetta. Diatec seconda a quota 37, meno 2 dagli emiliani. Nell’altro incontro domenicale della terza giornata di ritorno arriva la vittoria esterna per la Cucina Lube Banca Marche Treia, 3-1 a Padova.