Volley, A1 femminile: volano Novara e Modena, Casalmaggiore ko

Novara non si ferma più, ennesimo successo per la Igor Gorgonzola che batte 3-0 Scandicci nella settima giornata di A1 femminile e si conferma capolista a quota 20 punti. Alle sue spalle, con un punto in meno c'è Modena, vittoriosa in casa per 3-0 contro Bergamo. Cade Casalmaggiore, che subisce un netto 3-0 a Conegliano. Vincono 3-1 Busto Arsizio e Piacenza, rispettivamente su Forlì e Urbino. Montichiari s'impone su Firenze per 3-1.