Volley, SuperLega: Perugia inarrestabile, 3-0 a Piacenza

Perugia non si ferma più. Nell'anticipo dell'ottava giornata della SuperLega di volley la Sir Safety espugna Piacenza con un netto 3-0 e conquista così la settima vittoria consecutiva, quinta in campionato. Al PalaBanca finisce 25-23, 27-20, 25-20 in favore della formazione umbra, che vola così al terzo posto in classifica, a -2 dalle capoliste Macerata e Modena. E' crisi nera invece per la Copra, al quinto ko di fila (terzo in SuperLega).