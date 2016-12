Volley, A1 femminile: vincono Modena e Busto Arsizio

La Liu Jo Modena vince 3-0 (25-21, 25-21, 25-17) sul campo de Il Bisonte Firenze e resta al secondo posto della classifica, due punti dietro la capolista Novara. Nel successo in Toscana - durato poco più di un'ora - spiccano i 19 punti di Samanta Fabris. Bergamo e Conegliano restano appaiate al quarto posto con 10 punti. La Foppapedretti centra il secondo successo in fila, 3-1 (23-25, 25-20, 30-28, 25-21) contro la Savino Del Bene Scandicci cui non bastano i 26 punti della Vanzurova: gara molto tirata e decisa in un accesissimo terzo set. La Imoco Volley invece riscatta lo stop interno contro Bergamo superando 3-1 (20-25, 25-13, 25-22, 25-21) la Metalleghe Sanitars Montichiari. Venete trascinate dai 27 punti di Neriman Ozsoy.

Arriva al momento giusto la gara contro il fanalino di coda Robur Tiboni Volley Urbino, ancora a quota zero, per la Unendo Yamamay Busto Arsizio che vince con un netto 3-0 (25-19, 25-20, 25-14) dopo due sconfitte consecutive. Migliore in campo Valentina Diouf con 18 punti.