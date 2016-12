Volley, Champions: riscatto Macerata, Parigi ko

Macerata si riscatta. La Cucine Lube, nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League, batte con un secco 3-0 il Paris Volley e cancella così la sconfitta al tiebreak subita in Turchia per mano del Fenerbahce. Nell'esordio europeo al PalaFontescodella i marchigiani si impongono 25-22, 25-19, 25-20 e balzano al secondo posto del gruppo E con 4 punti, a -2 da Belgorod capolista: secondo ko invece per i vicecampioni di Francia.