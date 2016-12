Volley, Champions donne: festa Busto Arsizio, Piacenza cade

Serata in chiaroscuro per le italiane impegnate nella Champions femminile di volley. Esordio felice per la Yamamay Busto Arsizio che, davanti ai propri tifosi, rifila un secco 3-0 alle finlandesi del Viesti Salo (25-19, 25-20, 25-12). Debutto amaro invece per la Nordmeccanica Rebecchi Piacenza, battuta al tie break da Cannes al termine di una sfida combattutissima: le francesi si impongono 3-2 con i parziali di 16-25, 25-21, 15-25, 25-23, 15-12.

Missione compiuta per la Unendo Yamamay Busto Arsizio di coach Parisi che, contro le finlandesi del Viesti Salo prime in classifica nel loro campionato, sfoggiano una prova d’autorità sbrigando la pratica in tre set. La squadra scandinava combatte nei primi due set, poi si arrende nel terzo. La protagonista è ancora una volta Valentina Diouf che mette a referto 18 punti, ma è tutta la Yamamay a funzionare. Sono quattro, complessivamente, le giocatrici che chiudono in doppia cifra: oltre a Diouf ci sono anche Marcon (14), De Gradi (12) e Lyubushkina (11). Il netto successo consente a Busto Arsizio di portarsi da sola al comando del Girone C con 3 punti. Segue a quota 2 il Dresden che nell’altra sfida di serata ha battuto 3-2 la Dinamo Mosca.



Serata amara invece per la Nordmeccanica Rebecchi Piacenza, battuta 3-2 al Palais des Victoires di Cannes nel match d’apertura del Girone E. La formazione biancoblù allenata da Alessandro Chiappin esce dal campo con mille rimpianti per una sconfitta arrivata al tie break e per avere cullato il sogno della vittoria nel quarto set, poi perso 25-23. Al sestetto emiliano non bastano le grandi prove di Van Hecke (27 punti per lei), Di Iulio (20) e Sorokaite (16). A festeggiare è la squadra francese che si appoggia sulle spalle di una straordinaria Faucette, protagonista assoluta con 30 punti a referto.