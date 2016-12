Volley, Mondiali donne: Cina ko, titolo agli Stati Uniti

Gli Stati Uniti battono 3-1 la Cina davanti al tutto esaurito del Forum di Milano e sono per la prima volta campioni del mondo di volley femminile. Le americane guidate da coach Kiraly, alla prima esperienza in panchina, vincono i primi due set 27-25 e 25-20, nel terzo arriva la reazione delle asiatiche che si impongono 25-16 mentre il quarto è un'assoluta battaglia e sono Harmotto e compagne a farsi valere per 26-24 a far così scattare la festa.