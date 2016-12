Cacciatori sull'Italvolley: "E' un altro Bonitta"

Marco Bonitta è il segreto dell'Italvolley femminile. Ha formato un gruppo in cui si integrano perfettamente veterane e ultime leve, giocatrici del nord e del sud. Ma non basta: ci sono anche ragazze con le quali aveva litigato pesantemente otto anni fa, quando lasciò la nazionale che aveva portato sul tetto nel mondo nel 2002. Chi meglio di Maurizia Cacciatori può descrivere la mutazione del coach. L'ex palleggiatrice parlò, ai tempi, di umiliazioni del suo allenatore (come quando non la convocò a sorpresa ai mondiali poi vinti), ma ora è la prima sicura del cambiamento: "E' un altro Bonitta rispetto a quello di una decina di anni fa" ha detto durante l'edizione delle 13 di Sportmediaset. "Con lui ho un rapporto di odio e amore: il Bonitta di oggi è più vincente, più determinato e più convinto. Ha fatto tesoro di quello che è successo in passato".