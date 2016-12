Volley, Mondiale donne: Italia da sogno, semifinale a un passo

Inizio da sogno per le azzurre del volley nella Final Six del Mondiale. In un Forum di Assago tutto esaurito e ribollente di entusiasmo l' Italia di Bonitta demolisce in tre set gli Stati Uniti di Kiraly nella prima gara del girone G e vede avvicinarsi le semifinali: 25-23, 25-22, 25-20 i parziali a favore delle azzurre, che venerdì torneranno in campo per affrontare la Russia , vincitrice delle ultime due edizioni del Mondiale.

Al di sopra di ogni più rosea aspettativa la prestazione delle ragazze di Bonitta, che non tremano nei punti decisivi del match, in particolare nei primi due equilibratissimi set. Le azzurre superano un avvio di gara difficile, soprattutto in ricezione, grazie al loro muro e all'accorta gestione di Bonitta, che alterna al meglio le giocatrici. Un muro di Antonella Del Core regala il primo set all'Italia, che anche nel secondo si ritrova a inseguire. Sono ancora i cambi del coach azzurro a raddrizzare il parziale, che si risolve come il precedente dopo un serrato testa a testa: questa volta è un ace di Carolina Costagrande a chiudere i giochi.

Costagrande che dopo un avvio in ombra sale in cattedra nel terzo set, che l'Italia si aggiudica in scioltezza. Alla fine saranno 13 i punti realizzati dalla schiacciatrice italoargentina, meglio di lei solo Nadia Centoni con 14, mentre Valentina Arrighetti ne realizza 10. Alle americane, allenate dalla leggenda del volley Karch Kiraly, non bastano i 10 punti a testa di Larson e Murphy. Gli Stati Uniti ora dovranno battere la Russia nella gara in programma giovedì per continuare a sperare nelle semifinali: in caso di nuovo ko, l'Italia sarebbe sicura della qualificazione.

"Nessuno ci potrà togliere le soddisfazioni che ci stiamo prendendo, è fantastico - le parole di un raggiante Marco Bonitta subito dopo il match -. Vincere i primi due set in rimonta vuol dire che la squadra ha personalità. Andiamo avanti un passo alla volta, ora prepariamo al meglio la sfida con la Russia di venerdì".