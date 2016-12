Volley, Mondiali donne: l'Italia vola, 3-1 all'Azerbaigian

Bonitta recupera sia Carolina Costagrande che Antonella Del Core, ko la scorsa settimana ma regolarmente in campo dal primo minuto a Bari. Le azere, quarta forza del Girone D nella prima fase e qualificatesi al Pool E con soli due punti, nel complesso reggono bene all'impatto delle azzurre e danno vita a due set combattuti, in cui l'Italia conserva comunque margini rassicuranti. Nel terzo periodo, invece, le ragazze di Bonitta commettono l'errore di far entrare in partita Polina Rahimova che chiude con 28 punti e mette a serio rischio il successo. Al termine di un quarto set al cardiopalmo, è una grande Arrighetti a suggellare la vittoria: per Valentina 16 punti e 73 % in attacco.



"Ora tutte le squadre hanno diverse motivazioni rispetto alla prima fase - il commento a caldo del ct Bonitta -. L'Azerbaigian, sotto 2-0, ha iniziato a battere rischiando molto: è andata bene a loro, sono state brave. Mi tengo questa vittoria ottenuta col cuore, nei primi due set abbiamo dominato, poi onestamente potevamo fare molto meglio. Ora sotto col Belgio, altra gara complicata".