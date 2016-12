Volley, Mondiali donne: Italia inarrestabile, Germania travolta

Alle ragazze di Bonitta basterà perdere 3-2 contro le dominicane per conquistare il primo posto nel proprio gruppo. Ma per partire da quota 9 nella seconda fase, in cui le qualificate si portano dietro i risultati negli scontri diretti sin qui disputati, servirà un successo domenica sera. Primo set perso nell’intero torneo per le azzurre nella sfida di stasera: l'Italia parte male e lascia ampio margine organizzativo alla Germania, allenata dall'ex tecnico di Modena e Chieri Giovanni Guidetti. A partire dal secondo set, però, arriva la veemente reazione delle azzurre, trascinate dal caldo ambiente romano: Diouf (17 punti), Arrighetti (16) e Costagrande (15) sono i martelli della rimonta. La superiorità azzurra assume i contorni dell'imbarazzo per le tedesche nel terzo set, chiuso sul 25-10. E nell'ultimo e decisivo parziale l'Italia è brava a sfruttare il vantaggio psicologico ormai acquisito e a trovare altri tre punti dopo le comode vittorie contro Tunisia, Croazia e Argentina. Ora serve un ultimo sforzo contro le ostiche dominicane, poi sarà la volta della seconda fase.