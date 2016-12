Volley, Mondiali femminili: le convocate di Bonitta

L'Italia si sta preparando per ospitare i Mondiali di volley femminile , in programma da martedì 23 settembre a domenica 12 ottobre. Il commissario tecnico della Nazionale, Marco Bonitta ha diramato oggi i nomi delle 14 giocatrici convocate per la manifestazione iridata. E' la schiacciatrice Valentina Fiorin , presente al ritiro finale, l'ultima tagliata dal ct azzurro che ha chiamato solo tre centrali ma ben tre palleggiatrici.

La Nazionale farà il suo esordio ai Mondiali il 23 settembre alle 20 al PalaLottomatica di Roma contro la Tunisia. Le azzurre, nell'ultimo test a porte chiuse contro l'Azerbaijan, hanno dimostrato di essere in forma per la competizione. La scelta di portare tre palleggiatrici è dovuta alle condizioni non ottimali di Ferretti, in recupero dall'infortunio.

Le convocazioni di Bonitta

Palleggiatrici: Eleonora Lo Bianco, Francesca Ferretti, Noemi Signorile

Opposti: Nadia Centoni, Valentina Diouf

Centrali: Valentina Arrighetti, Cristina Chirichella, Raphaela Folie

Schiacciatrici: Caterina Bosetti, Carolina Costagrande, Antonella Del Core, Francesca Piccinini (capitana)

Liberi: Monica De Gennaro, Paolo Cardullo.