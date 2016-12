Volley, Mondiali Polonia: l'Italia stende 3-1 il Belgio

La vittoria al tie-break contro la Francia nella seconda giornata dei Mondiali di volley in Polonia ha sbloccato l'Italia che ha piegato in rimonta per 3-1 (26-28, 25-15, 25-16, 28-26) il Belgio all'arena di Cracovia nel terzo turno del gruppo D. Gli azzurri del ct Mauro Berruto, dopo un primo set perso in volata, hanno comandato i successivi conquistando i 3 punti che li proiettano a quota 5 al pari dell'Iran. L'Italia tornerà in campo sabato alle 20.15 contro Porto Rico.

Alla Krakow Arena l'Italia del ct Mauro Berruto conquista il secondo successo di fila in questi Mondiali in Polonia dopo la sconfitta all'esordio con l'Iran e il successo al tie-break contro la Francia. Gli azzurri - schierati con Kovar, Zaytsev, Lanza, Buti, Birarelli e Baranowicz - battono in rimonta il Belgio per 3-1. Nel primo set perdono 28-26 in volata mentre nei successivi due si impongono con autorevolezza per 25-15 e 25-16 e mettono la testa avanti.

Nel terzo set è un monologo per l'Italia che mantiene il vantaggio ed è avanti 22-19. Il Belgio però non ci sta, pareggia e conquista anche un set point sul 25-24: gli azzurri però non tremano, si salvano e dopo essere tornati davanti chiudono parziale per 28-26 e partita per 3-1 dopo che l'attacco di Van den Dries finisce fuori. L'Italia ha 20 punti da un maestoso Jiri Kovar e 17 a testa dal solito cannoniere Zaytsev mentre e da Filippo Lanza (5 dei quali a muro).

Gli azzurri, ora terzi in classifica nel gruppo D con 5 punti alla pari dell'Iran, torneranno in campo sabato sera alle 20.15 contro il Porto Rico.