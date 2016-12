Volley, World Grand Prix: niente "Final Six" per l'Italia

Niente "Final Six" per l'Italvolley che dice addio al sogno di volare a Tokyo per l'atto finale del World Gran Prix dopo la sconfitta per 3-1 a Kaliningrad, in Russia, contro la Turchia, nell'ultimo turno del Pool H. Le azzurre di Bonitta, senza stelle del calibro di Arrighetti e Ferretti, hanno perso durante il match anche il libero De Gennaro, e così non hanno avuto scampo. Non sono bastati i 24 punti di una superlativa Diouf.