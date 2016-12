World League 2014: Italia di bronzo, piegato l'Iran

Nella fantastica cornice di un Mandela Forum completamente esaurito l'Italia del volley conquista la medaglia di bronzo nella World League 2014 . A Firenze gli uomini di Mauro Berruto si sono imposti nella finale per il terzo posto con un netto e schiacciante 3-0 (25-22, 25-18, 25-22) sull' Iran. Gli azzurri si sono così riscattati, almeno in parte, dopo la pesante sconfitta in tre set subita ieri per mano del Brasile .

Per il secondo anno consecutivo, dunque, l'Italia chiude al terzo posto la World League. Risultato amaro per gli azzurri che giocavano in casa a Firenze. Contro l'Iran a trascinare gli azzurri è ancora una volta Ivan Zaytsev con 14 punti seguito da Simone Parodi e Filippo Lanza che chiudono la loro prova a quota 10. Nessuno tra gli iraniani, sconfitti in semifinale dagli Stati Uniti, è riuscito ad andare in doppia cifra con Amir Ghafour (il migliore dei suoi) che si ferma a 8. Il prossimo appuntamento per l'Italvolley sarà il campionato Mondiale in Polonia, in programma dal 30 agosto al 21 settembre.