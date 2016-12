Volley, World League: l'Italia piega gli Stati Uniti

Comincia nel migliore dei modi per l'Italia del volley la fase finale della World League. A Firenze, nella prima gara della final six, gli azzurri hanno battuto in tre set gli Stati Uniti davanti ai 7mila tifosi che gremivano il Mandela Forum: 25-22 25-21 26-24 il punteggio a favori della nazionale allenata da Mauro Berruto, che venerdì alle 20.30 affronterà l'Australia nella seconda partita del Pool H.