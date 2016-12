World League 2014: crisi Italia, ko in Iran

Momento difficile per l'Italia del volley del ct Mauro Berruto , che perde 3-0 (25-18, 25-20, 25-15) a Teheran contro l'Iran e incassa la terza sconfitta consecutiva dopo le due in Polonia della scorsa settimana. Tanti gli errori commessi dagli azzurri, ben 27, che hanno così lanciato i persiani: non sono bastati i 12 punti di Randazzo , unico in doppia cifra. L'Italia, nonostante questa piccola crisi, resta al comando del girone A con 19 punti.

L'Italia di Berruto non riesce a scuotersi dopo le sconfitte di Lodz e Katowice della scorsa settimana contro la Polonia e scivola anche a Teheran contro l'Iran di Slobodan Kovac, battuto invece con due secchi 3-0 nelle due gare giocate in casa. Gli azzurri crollano in meno di un'ora e mezza: nel primo set l'Iran chiude 25-18 in 30 minuti, nel secondo l'Italia cade 25-20 e nel terzo per 25-15 in soli 24 minuti. Troppi gli errori commessi dai ragazzi di Berruto, ben 27, che hanno inoltre mostrato confusione e incertezza: il migliore è Luigi Randazzo con 12 punti. Nelle file persiane spiccano i 13 di Mousavi e i 10 di Mahmoudi.



Domenica, ancora alle 16.30 ora italiana, l'Italia sfiderà nuovamente l'Iran a Teheran: l'obiettivo è vincere ma soprattutto mettere sul campo un atteggiamento e una grinta diversi.