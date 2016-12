A1 femminile, playoff: Piacenza piega Novara

Piacenza si aggiudica il primo atto delle semifinali del volley femminile contro Novara. Al PalaBanca le ragazze di Caprara, prime al termine della regular season, si impongono in quattro set in gara 1 con il punteggio di 25-21, 25-21, 20-25, 25-20. Lise Van Hecke guida l'attacco di Piacenza con 17 punti, dall'altra parte Valeria Rosso risponde con 19 punti. Martedì si replica: gara 2 è in programma alle 20.30 allo Sporting Palace di Novara.