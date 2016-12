Volley, A1 femminile: Conegliano non delude, colpaccio Busto

Iniziano col botto i playoff di A1 femminile . In quella che doveva essere la sfida più equilibrata dei quarti di finale, Busto Arsizio stende con un perentorio 3-0 (21-25, 20-25, 11-25) in trasferta Bergamo e si porta in vantaggio nella serie. Conegliano , invece, rispetta i favori del pronostico e sconfigge con un secco 3-0 (25-13, 25-12, 29-27) Casalmaggiore , che entra in partita tardi e riesce a lottare solo nel terzo set.

Al PalaNorda va in scena una sfida che, a sorpresa, si rivela senza storia. Le padrone di casa di Bergamo, terze in regular season, sbagliano completamente gara e subiscono un rotondo 3-0 da Busto Arsizio.

Le ragazze di Lavarini vengono tradite dall'inesperienza, Arrighetti con 13 punti e Ortolani (in forte dubbio alla vigilia) con 11 trascinano la Yamamay ad una vittoria che indirizza pesantemente la serie.

Serie il cui esito sembra scontato anche quella tra Conegliano, seconda in regular, e Casalmaggiore: al Palaverde la Imoco Volley fa un sol boccone delle ragazze di Beltrami e conferma i pronostici che la vogliono come principale contendente di Piacenza in ottica scudetto. Sabato sarà il momento di gara 2.