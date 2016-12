Volley, A1: Modena piega Latina

Modena batte Latina nel recupero dell'ottava giornata di ritorno dell'A1 maschile di volley. La squadra allenata da Lorenzetti si impone in quattro set con il punteggio di 25-19 25-13 23-25 25-22. Modena centra l'ottava vittoria della regular season, sale a 28 punti e si porta da sola al sesto posto in classifica. Per Latina, fanalino di coda con 15 punti, arriva invece il sedicesimo ko stagionale, il quarto consecutivo.