Volley, A1: vincono Macerata, Piacenza e Trento

Simone Parodi (17 punti) e Ivan Zaytsev (15) affondano Verona (25-17 25-19 25-16 i parziali a favore di Macerata) e permettono alla Lube di restare in testa alla classifica con un punto di vantaggio su Piacenza, che dopo una partenza lenta liquida senza troppi problemi l'Exprivia: la Copra Elior si impone con il punteggio di 25-19 16-25 23-25 20-25, 14 punti a testa per Papi e Kaliberda.

Vince in quattro set anche Trento contro Vibo Valentia, battuta 25-16 23-25 25-17 25-16 (23 punti per Van Dijk, 16 per Lanza). I campioni d'Italia salgono a 36 punti, consolidano il quarto posto e si riportano a -6 da Perugia. Modena-Latina, in calendario l'11 marzo alle 20.30, completerà il programma dell'ottava giornata di ritorno.