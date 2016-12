Volley, Coppa Italia donne: Piacenza trionfa ancora, Bergamo k.o.

Piacenza concede il bis. La Rebecchi Nordmeccanica batte 3-0 Bergamo nella finale delle Final Four di Coppa Italia 2014 e si aggiudica così il trofeo per il secondo anno consecutivo. Al PalaVerde di Treviso le ragazze di Caprara , in testa anche al campionato, tengono sempre in mano le redini dell'incontro e chiudono col punteggio di 25-16, 25-13, 25-17: secondo titolo stagionale dopo la Supercoppa vinta a novembre contro Conegliano .

Eccetto i primissimi punti del set d'apertura, in cui le squadre sono state in una situazione di parità, la gara è stata sempre in mano a Piacenza che, alla luce dei risultati di questa stagione, resta con l'amaro in bocca per l'eliminazione nei playoff 12 della Champions League per mano del non irresistibile Volero Zurigo.

La Nordmeccanica Rebecchi chiude dunque le Final Four senza perdere neanche un set, visto che anche la semifinale contro Busto Arsizio era finita con un netto 3-0. A Bergamo resta l'amaro in bocca, vista la bella prestazione fornita ieri con Modena: Mvp della finale è stata eletta Lucia Bosetti, miglior realizzatrice con 18 punti.