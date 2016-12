Volley, A1: Vibo Valentia show, Modena ko

Nell'anticipo della quinta giornata di Serie A1 di volley, la Tonno Callipo Vibo Valentia si sbarazza con un netto 3-0 di Casa Modena e si porta a quota 18 in classifica, a meno uno proprio dagli emiliani attualmente all'ottavo posto. Top scorer della serata per i padroni di casa è Gavotto con 18 punti mentre Kovacevic ne mette 12 per gli ospiti. Periodo davvero negativo per Casa Modena che incappa nella quarta sconfitta consecutiva.