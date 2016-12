Volley, Champions donne: Conegliano perfetta con l'Omsk

Grande impresa di Conegliano. Nell'andata dei Playoff 12 di Champions League femminile, la squadra di coach Gaspari sconfigge con un secco 3-0 (25-23, 25-18, 25-23) l'Omsk e ipoteca il passaggio ai Playoff a 6. Prova perfetta delle venete, con la bulgara Emiliya Nikolova autrice di 16 punti (8 break) in un PalaVerde gremito in ogni ordine di posto. Giovedì 23 in Russia basterà vincere un set per qualificarsi al turno successivo.