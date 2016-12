Volley, A1: Macerata e Piacenza non sbagliano

Qualche difficoltà di troppo per Macerata a Molfetta, che rende la vita difficile alla squadra di Giuliani: alla fine la capolista la spunta 1-3 (21-25, 25-23, 20-25, 22-25), ma i parziali fanno intuire le insidie della sfida; tra gli ospiti, come al solito, bene Zaytsev con 23 punti. Dopo aver realizzato l'ace dell'importantissimo successo su Macerata mercoledì scorso, Luca Vettori si carica ancora una volta sulle spalle Piacenza e la trascina con 23 punti al 3-1 (16-25, 25-15, 25-20, 25-12) interno su Città di Castello: decimo successo stagionale in 12 gare per la Copra, che continua a far sentire alla capolista il fiato sul collo. Rilancio per Perugia, che in settimana era caduta proprio nel derby contro Città di Castello: la Sir Safety stritola Cuneo 3-0 (25-16, 25-20, 25-17) in soli 75 minuti e resta al quarto posto, in evidenza il serbo Aleksandar Atanasijevic con 21 punti.