Volley, A1: Macerata suona la nona, Trento stende Piacenza

Macerata suona la nona. La Lube di coach Alberto Giuliani, che finora ha sempre vinto lasciando per strada solo tre set (due contro Modena e uno contro Trento) batte 3-0 anche Cuneo e consolida il primo posto in classifica salendo a quota 26, a +6 sulle più immediate inseguitrici. Al Fontescodella la formazione marchigiana gioca di squadra e manda quattro giocatori in doppia cifra: Zaytsev (16), Kuerk (11), Stankovic (10) e Kovar (10). La Brebanca Lannutti si arrende dopo un’ora e dieci minuti con i parziali di 25-17, 25-20, 25-19. Fa festa anche Trento che rifila un secco 3-0 a Piacenza (25-20, 25-22, 25-22). Nella Diatec di coach Serniotti grande prova di Tsvetan Sokolov, autore di 17 attacchi vincenti, 5 muri e due ace. Alla Copra non bastano i 16 punti di Luca Vettori per restare a galla.

Inatteso, soprattutto nelle dimensioni, il ko casalingo di Modena: la formazione emiliana viene letteralmente surclassata da Verona che si impone 3-0 con i parziali di 25-22, 25-20, 25-18. Domenica positiva anche per Perugia che, come da pronostico, batte 3-1 l’Andreoli Latina fanalino di coda nonostante qualche brivido di troppo come si deduce dai parziali (32-30, 25-22, 20-25, 25-11). I tre punti consentono alla Sir Safety di salire da sola al quarto posto: e domenica prossima in Umbria arriverà Trento. Completa il quadro della nona giornata di A1 il successo esterno di Ravenna che, reduce da cinque sconfitte consecutive, dà un calcio alla crisi e si impone con un perentorio 3-0 sul campo di Molfetta. La Cmc aggancia al penultimo posto l’Altotevere Città di Castello sconfitta ieri dalla Tonno Callipo Vibo Valentia.