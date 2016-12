Volley, A1 femminile: Frosinone si sblocca, Casalmaggiore ko

Finalmente un sorriso per Frosinone . Nel posticipo della sesta giornata di A1 femminile di volley , l’Ihf rifila un secco 3-0 alla Pomì Casalmaggiore e abbandona l’ultimo posto in classifica conquistando i primi tre punti stagionali. La squadra ciociara, che finora aveva sempre perso, si è imposta coi parziali di 25-22, 25-20 e 25-14. Brusca frenata per Casalmaggiore che rimedia la terza sconfitta in campionato e resta ferma a 6 punti.

Reduce da due successi esterni consecutivi contro Busto Arsizio e Urbino, Casalmaggiore cerca il tris al Palasport di Frosinone contro una Ihf ancora ferma a quota zero in classifica e alla disperata ricerca di punti. E’ la voglia di riscatto della squadra ciociara a prevalere fin dai primi scambi: il sestetto bianconero allenato da coach Martinez entra subito in partita e fa suo il primo set (con qualche brivido) col punteggio di 25-22. E’ la svolta del match, almeno a livello psicologico. Nel secondo set Frosinone scappa ancora, mentre Casalmaggiore ci capisce poco nonostante un tentativo di rimonta in chiusura: l’Ihf sfrutta il primo dei quattro set point e chiude 25-20 portandosi sul 2-0. Addirittura senza storia il parziale successivo con le bianconere che trionfano 25-14. Per Casalmaggiore, protagonista di una prova davvero opaca, l’alibi dell’assenza della capitana Tina Lipicer, ancora alle prese con i postumi di una distorsione alla caviglia rimediata a Urbino. Ma per coach Beltrami ci sarà tanto da lavorare in vista del prossimo impegno in casa contro il fanalino di coda Forlì. Boccata d’ossigeno, invece, per l’Ihf di Simona Gioli e compagne che agganciano Urbino al penultimo posto in classifica e possono guardare con più ottimismo alla difficilissima trasferta di sabato prossimo a Modena contro la Liu Jo.