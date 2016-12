Volley, Grand Champions Cup: Italia ancora sconfitta al tie-break

Un'altra sconfitta al tie-break per l'Italvolley nella Grand Champions Cup. Gli azzurri di Mauro Berruto sono stati infatti superati per 3-2 (21-25 25-20 25-22 26-28 13-15) dagli Stati Uniti, dopo essere stati in vantaggio per 2-1. La vittoria permette agli americani di raggiungere l'Italia a cinque punti, sopravanzandola per numero di vittorie. Sabato alle 11.10 italiane la sfida tra azzurri e Giappone, domenica il gran finale con il Brasile.