Volley femminile, Foppapedretti Bergamo senza ostacoli

La sfida, senza precedenti nella storia delle due società, ha visto la Foppapedretti partire bene e vincere un primo set comunque sofferto per 25-23.

Nel secondo arriva la reazione della Pomì, all'esordio assoluto in A1 visto che la prima giornata è slittata al 20 novembre per gli impegni europei di Busto Arsizio, che si impone 25-22.

Nel terzo set viene fuori la forza della Foppapedretti che chiude 25-16 mentre nel quarto le orobiche, dopo aver rischiato la rimonta, riescono ad affermarsi sul 25-23 e chiudono la partita.