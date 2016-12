Europei di volley: l'Italia vola ai quarti

L' Italvolley batte 3-1 (24-26; 25-18, 25-21; 25-18) l' Olanda e si qualifica ai quarti di finale dell' Europeo di Danimarca e Polonia . Nello spareggio di Aarhus gli uomini di Berruto riscattano la brutta sconfitta di due giorni fa contro il Belgio e, dopo aver perso il primo set, non lasciano scampo ai tulipani: mercoledì affronteranno la Finlandia, qualificatasi come prima nel girone C (proprio quello dell'Olanda, oltre che della Serbia).

Gara più sofferta di quanto non lasci trasparire il risultato. Gli azzurri nel primo set sembrano ancora scossi dalla sconfitta contro il Belgio (sconfitta che consente però di evitare sino ad un'eventuale finale le due favorite del torneo, Serbia e Russia, entrambe inserite nella parte alta del tabellone), soffrono la concentrazione in ricezione degli olandesi e concedono tre set ball sul 24-21: non basta la reazione di carattere, il primo set è orange col punteggio di 26-24. Da quel momento però l'Italia, con un Vettori sempre più al centro del gioco e autore di 18 punti (10 break point), smette di sbagliare e si riporta con furore in carreggiata. Il secondo set non ha storia e termina 25-18, e anche il terzo vede un sostanziale predominio azzurro, premiato dal 25-21 finale. Con il 6-0 di parziale nel quarto set la vittoria sembra in cassaforte, ma l'orgoglio degli olandesi riporta il punteggio sul 16-14 al secondo time out tecnico. Gli uomini di Berruto, nonostante l'infortunio alla mano di Kovar negli scambi finali della gara, allungano sul 24-18 e chiudono con Vettori sul 25-18. Ora l'Italia affronterà la Finlandia per cercare di conquistare la semifinale.