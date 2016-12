World Grand Prix: troppo Brasile, terzo stop Italia

L'Italia trova la terza sconfitta in tre gare nelle Final Six di World Grand Prix: contro il Brasile, campione olimpico in carica, è un secco 3-0 (25-16; 26-24; 25-11). Le azzurre se la giocano solo nel secondo set, poi pagano il dispendio di energia per tenere testa alle verdeoro ed escono dalla partita nell'ultimo e decisivo parziale. Sabato mattina alle 6.30 la sfida con gli Stati Uniti per cercare la prima vittoria.