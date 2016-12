Volley, World Grand Prix: azzurre rimontate al tie-break

Italia rimontata e battuta alle World Grand Prix. Le azzurre sono costrette a rinviare la qualificazione alle Final Six di Sapporo dopo la sconfitta per 3-2 contro la Repubblica Dominicana. Bosetti e compagne vanno agevolmente in vantaggio di due set (25-21 e 25-19), poi nel terzo qualcosa si rompe. Quattro match point sprecati prima del 32-30 che lancia le caraibiche. Nel quarto vincono 26-24 e il tie-break è senza storia: 15-11.