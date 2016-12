Volley: prima sconfitta per l'Italia, vince 3-1 la Russia

Nella gara di apertura del secondo weekend del World Grand Prix, l' Italia di Mencarelli è stata battuta 3-1 (25-13, 18-25, 25-18, 26-24) dalla Russia. Per le azzurre, si tratta della prima sconfitta nella competizione, arrivata al termine di una partita che ha visto le padrone di casa esprimersi meglio. Alle azzurre resta qualche rimpianto per il quarto set, dopo aver annullato quattro match point non sono riuscite a concludere la rimonta.

La migliore marcatrice dell'Italia è stata Indre Sorokaite con 18 punti, mentre sul fronte avversario determinante l'apporto della coppia Kosheleva (22 p.) e Goncharova (21 p.).Nella gara odierna il ct azzurro, che ha dovuto rinunciare a Valentina Diouf per un problema intestinale, ha schierato in partenza la diagonale Signorile-Sorokaite, schiacciatrici Bosetti e Costagrande, centrali Arrighetti e Guiggi, libero De Gennaro. L’avvio è stato tutto in favore della Russia che una volta avanti ha preso il largo e chiuso velocemente il set (25-13). Completamente opposto l’andamento della seconda frazione, nella quale sono state le azzurre a comandare (18-25). Il terzo set ha visto nuovamente la Russia imporre il proprio gioco, trascinata dalla coppia Goncharova-Kosheleva (25-18). Più equilibrato il quarto parziale con le azzurre che nel finale, dopo esser state a lungo sotto, hanno sfiorato una pregevole rimonta (26-24). Domani sfida a Cuba.

Il ct azzurro Mencarelli non è soddisfatto: "Oggi, soprattutto quando la ricezione era staccata da rete, abbiamo fatto fatica e contro una squadra di così alto livello se non puoi spingere le cose si fanno davvero difficili. Non posso dire che sia stato fatto un altro passo in avanti, però abbiamo consolidato certi aspetti di gioco. Bisognerà poi riflettere sull’approccio alla gara, quando s’incontra una formazione così forte, magari mettendoci un po’ più di sfacciataggine”.

IL TABELLINO

RUSSIA-ITALIA 3-1 (25-13, 18-25, 25-18, 26-24)

ITALIA: C.Bosetti 11, Arrighetti 10, Sorokaite 18, Costagrande 11, Guiggi 6, Signorile 3. Libero: De Gennaro. Barcellini, Camera , Fiorin 2, Chirichella 1. N.e: Folie. All.: Mencarelli

RUSSIA: Kosheleva 22, Shlyakhovaya 10, Goncharova 21, Chaplina 12, Zaryzhko 5, Matienko 1. Libero: Malova. Isaeva 6, Pankova, Kryuchkova (L), Pasynkova 1. N.e: Borodakova. All.: Marichev

Arbitri: Rodriguez (Spa) e Collados (Fra)