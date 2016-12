World Grand Prix: l'Italia non si ferma, 3-1 alla Germania

L'Italvolley femminile inizia a far sognare. Dopo i due facili successi contro Argentina e Kazakistan, arriva un altro secco 3-1 (25-23, 25-20, 24-26, 25-20) alla Germania di Giovanni Guidetti, nella terza e conclusiva giornata del primo week-end della World Grand Prix 2013. Tre vittorie in altrettante gare che rappresentano un buon viatico per la prossima fase: venerdì parte il secondo week-end a Ekaterinburg, di fronte Russia, Cuba e Thailandia.