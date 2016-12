Volley, Sara Anzanello torna a sorridere dopo 3 mesi d'inferno

C'è un misto di stupore e soddisfazione nel tornare a vedere sorridere Sara Anzanello: gli ultimi 3 mesi tra trapianto al fegato, prognosi riservata e rianimazione, per lei sono stati un calvario che per fortuna finalmente ha scritto il suo lieto fine. Ed è così che la pallavolista si è presa una rivincita sulla malattia: è riuscita infatti a presenziare all’evento che aveva progettato prima di stare male all’Anza Camp a Jesolo, in mezzo alle giovani promesse del volley tra i 5 e i 17 anni.