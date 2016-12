World League: il Brasile soffre ma doma la Polonia

Seconda uscita e seconda vittoria per il Brasile in World League. La nazionale verdeoro vicecampione olimpica si è imposta a fatica a Lodz sulla Polonia per 3-2, al termine di una battaglia durata quasi due ore e mezzo, bissando così il successo all'esordio di due giorni fa a Varsavia. Dopo avere vinto i primi due set col punteggio di 28-26 e 25-22, i brasiliani hanno perso il terzo e il quarto parziale (25-23, 25-20) vincendo poi l'incontro 15-10 al tie-break. Alla Polonia, che esce dal campo a testa alta, rimane l'amarezza per non avere completato la rimonta.