World League di Volley 2013: Italia-Germania 3-0, esordio ok

Esordio convincente della nazionale italiana di volley nelle qualificazioni alla World League 2013. Gli azzurri di Berruto hanno battuto, in una partita con poca storia, per 3-0 (parziali a 15, 23 e 21) la Germania a Modena. Un successo che cancella le paure dopo le due sconfitte in amichevole con la Francia. Protagonisti, tra gli altri, Travica con battute micidiali, e Zaytsev, decisivo a muro. Domenica si replica a Torino. Poi toccherà a Cuba.