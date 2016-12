Wimbledon: eliminata Camila Giorgi, passa la Riske

Si chiude al secondo turno la corsa di Camila Giorgi a Wimbledon: la tennista azzurra, protagonista di una prova troppo fallosa, è stata sconfitta in due set (7-5, 6-2) dalla statunitense Alison Riske, in un’ora e ventiquattro minuti. La marchigiana, numero 39 della classifica Wta (suo best ranking), è l'ultima tennista italiana ad essere stata eliminata: nessuna atleta "nostrana" è riuscita ad approdare al terzo turno sull'erba londinese.