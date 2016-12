Atp Montecarlo: Seppi al secondo turno, battuto Youzhny

Nei quattro precedenti in carriera con Youzhny, Seppi aveva sin qui sempre perso. Stavolta l'altoatesino, nonostante uno stato di forma non certo ottimale, è riuscito a piazzare il primo vero acuto della stagione: chiusura in due set con un piccolo capolavoro nel secondo, quando è stato in grado di salvare tre set point. Poi Seppi si è portato sul 5-2 nel tie break e ha chiuso sul 7-4. Ora sulla strada del tennista di Bolzano c'è lo spagnolo Pablo Andujar, che nel primo turno ha sconfitto 2-1 Roger-Vasselin. Negli eventuali ottavi ci sarà il difficile incrocio con Rafa Nadal.



Djokovic e Tsonga agli ottavi

Novak Djokovic e Jo-Wilfried Tsonga approdano agli ottavi di finale del "Monte Carlo Rolex Masters". Al serbo sono bastati 45' per affondare lo spagnolo Albert Montanes (6-1, 6-0). Match più duro invece per il francese, che ha piegato il tedesco Philipp Kohlschreiber dopo quasi due ore di gioco con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-4. Sarà lui il prossimo avversario di Fabio Fognini, se il ligure batterà Bautista-Agut.