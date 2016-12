Sbk, Max Biaggi in esclusiva: "Guintoli, sarà dura confermarsi"

Manca poco più di un mese al via del Mondiale 2015 di Superbike, primo round il 22 febbraio a Phillip Island, e Max Biaggi fa il punto parlando in esclusiva a Sport Mediaset: "Nuove regole? Si sta tornando alle origini della Sbk. Guintoli riuscirà a riconfermarsi? La vedo dura, sarà in difficoltà con il passaggio dall'Aprilia alla Honda. Chi lo sfiderà? Sykes e tutti gli altri sono in agguato. Occhio alle Ducati".