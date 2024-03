F1H2O, spettacolo in Vietnam: vince Erik Stark davanti ad Andersson

© Simon Palfrader

Festa grande per la prima gara della storia di F1H20 in Vietnam. A Quy Nhon, nella provincia di Binh Dinh, davanti a una folla di pubblico è andata in scena una gara avvincente. A spuntarla lo svedese Erik Stark che, scattato ottimamente dalla pole, ha portato la sua imbarcazione blu numero 4 davanti a tutti al traguardo dopo 35 giri. Il pilota di Victory Team si è dovuto difendere dagli attacchi del connazionale Jonas Andersson del team Vietnam, soprattutto dopo la ripartenza per la bandiera gialla a metà gara esposta dopo l'incidente tra Filip Roms (Sharjah Team) e Brent Dillard (China CTIC Team). Il campione del mondo in carica F1H2O e idolo dei tifosi locali ce l'ha messa tutta per regalare alle autorità locali una grande gioia, ma ha dovuto arrendersi allo strapotere di Stark in tutto il weekend. Terzo gradino del podio per il francese Peter Morin del China CTIC Team. Niente gara per l'italiano Alberto Comparato che dopo l'incidente di venerdì nelle qualifiche ha alzato bandiera bianca cedendo il sedile della sua barca dell'Abu Dhabi Team al terzo pilota Ahmad Al Fahim.