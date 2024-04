Superbike: Razgatlioglu si prende gara-2 ad Assen, Bautista nuovo leader

SUPERBIKE

In Olanda vittoria del turco della Bmw dopo che il ducatista si era imposto nella Superpole Race della mattina. Quarto Iannone

© Getty Images Toprak Razgatlioglu chiude il weekend del Mondiale Superbike ad Assen vincendo gara-2. Il turco della Bmw ha fatto suo il duello con Alvaro Batusita e la Ducati, costretto a cedere il successo. Terzo posto per Remy Gardner con la Yamaha, mentre Andrea Iannone e Andrea Locatelli si sono piazzati rispettivamente quarto e quinto.

Vedi anche superbike Petrucci dopo l'incidente: "Pensavo di non raccontarla, sono contento di essere vivo" Solo ottavo Nicolò Bulega, che beneficia della penalizzazione di Michael van der Mark per un taglio di pista all'ultimo giro. Tredicesimo Rinaldi, appena fuori dalla zona punti Matteo Spinelli, che il giorno prima si era clamorosamente imposto in gara-1. Una caduta ha compromesso la corsa di Jonathan Rea.

In classifica generale Bautista è salito al comando con 123 punti contro i 117 di Razgatlioglu. Sciuvola al terzo posto Bulega con 109.

© Getty Images

SUPERPOLE RACE A BAUTISTA

Doppietta Ducati, invece, nella Superpole Race, con Alvaro Bautista che ha completato una grandissima rimonta dall'ottavo posto dopo un errore in avvio, andando a vincere davanti al compagno di squadra Nicolò Bulega. Alex Lowes (Kawasaki) ha fatto sua la battaglia per il terzo gradino del podio, precedendo le Yamaha di Remy Gardner, Jonathan Rea e Andrea Locatelli. Solo nono Toprak Razgatlioglu, alle spalle anche di Sam Lowes (Ducati) e dell'altra M 1000 RR di van der Mark. Ben fuori dalla Top 10 Bassani, Iannone, Rinaldi e Spinelli.