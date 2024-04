Petrucci dopo l'incidente: "Pensavo di non raccontarla, sono contento di essere vivo"

superbike

Dopo la paura il sospiro di sollievo per il pilota umbro che fissa già la data del rientro in sella: "Ci rivedremo a Misano"

Danilo Petrucci torna a farsi vedere e a parlare sui social dopo il brutto incidente avuto nel corso di un allenamento di motocross sulla pista di Cingoli. Il pilota superbike del team Barni Spark Racing si è mostrato incerottato e con i postumi della degenza in ospedale, dal quale è stato dimesso in giornata, e non ha nascosto la paura vissuta dopo la caduta: "Sono molto contento di essere qui dato che, in primis, sono vivo e mentre cadevo per un momento ho pensato che non sarei riuscito a raccontarla".

Su Instagram l'ex pilota MotoGP ha quindi fatto un bilancio dopo quanto successo: "Sto meglio, sono uscito dall’ospedale, sto quasi bene anche se come potete vedere ho dato un brutto colpo sulla mascella. Si è rotta in diverse parti, come anche la clavicola e la scapola. Purtroppo mi sono anche reciso un nervo della mandibola che però dovrebbe tornare a posto". Vedi anche superbike Petrucci dopo la grande paura: "Una delle cadute più spaventose della mia vita"

"Ringrazio tantissimo i medici dell’ospedale di Torrette di Ancona dove sono stato in questi giorni" le parole di Petrux, che ha poi cominciato a elencare tutti i "ferri" presenti in corpo dopo le numerose operazioni subite nelle ultime ore: "Oltre alle due placche ho anche venti viti sulla mano e inoltre mi sono state aggiunte tre placche e un po’ di viti però sono contento di tornare a casa".

Poi una promessa ai follower: "Ne avrò per un po', ma penso che ci rivedremo a Misano (14-16 giugno, ndr)". Vedi anche Motogp Motori, Dovizioso operato dopo l'incidente: "Intervento riuscito, ora sarà lunga..." Ma non manca anche l'ironia del pilota ternano: "Non riesco a mangiare e quindi per la prima volta dimagrirò dato che posso mangiare solo liquidi, quindi sarà tosta ma come ho detto sono molto contento di essere qui a parlare con voi. Vi ringrazio tutti, tutti quelli che mi hanno scritto, grazie, grazie ancora".