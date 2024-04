Yamaha Blu Racing Day: buona (anche) la terza a Misano Adriatico

MOTOCICLISMO

L'evento ha aperto la stagione racing in un’atmosfera coinvolgente e ricca di emozioni per gli appassionati della velocità.

© Yamaha Ufficio Stanpa Dopo il successo delle edizioni 2022 e 2023, Blue Racing Day di Yamaha è tornato anche quest'anno, confermandosi l’appuntamento imperdibile per inaugurare la stagione racing in pista insieme agli amanti delle due ruote e delle gare in circuito.Yamaha, infatti, ha scelto anche quest’anno il Misano World Circuit Marco Simoncelli che - nella giornata di giovedì 28 marzo - si è tinto dell’inconfondibile “blu racing” della Casa di Iwata. L'evento ha animato il paddock e i box con una serie di attività pensate per regalare emozioni uniche ai partecipanti e, ancora una volta,' coinciso con la prima tappa del Supersport Pro Tour.

© Yamaha Ufficio Stanpa

Il programma del Blue Racing Day prevedeva una vasta gamma di contenuti, dalle presentazioni dei team racing ufficiali che parteciperanno ai campionati WSBK, nazionali e ai trofei R3 e R7 CUP. Saranno quindi presenti tutti i piloti che correranno in sella a Yamaha, i partner dell’azienda, i Concessionari Ufficiali GYTR Pro Shop (GenuineYamaha Technology Racing), che daranno l’opportunità ai propri clienti di salire in sella aduna R series GYTR.

"Scendiamo in pista per dare il via alla stagione sportiva e celebrare la passione che Yamaha coltiva a tutti i livelli", afferma Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor Europe NV, Filiale Italia. "Il Blue Racing Day è l’occasione ideale per una full immersion nel nostro mondo, offrendo a tutti la possibilità non solo di scoprire moto, kit, accessori e abbigliamento, ma anche di incontrare il nostro staff e i nostri piloti, di esplorare i nuovi progetti che stiamo mettendo in campo".

© Yamaha Ufficio Stanpa

A far battere il cuore a mille e regalare emozioni indescrivibili è stato il Supersport Pro Tour, la prima tappa dell’evento itinerante di Yamaha nato per regalare ai motociclisti più impavidi l’emozione di guidare in pista i modelli Supersport 2024 R-Series equipaggiati GYTR. Nella cornice di questo tour, sarà quindi possibile scoprire l’intera gamma dei prodotti GYTR Performance, che assicurano prestazioni ad alti livelli.Talento e passione in pista: la presentazione del DMR Racing Team. All'evento erano presenti i piloti dei team ufficiali Yamaha nel Campionato WorldSBK, dal Pata Prometeon Yamaha World Superbike Official Team che schiera Andrea Locatelli, al Pata Yamaha Ten Kate Racing World Supersport Supported Team con Stefano Manzi, il GYTR GRT Yamaha World Superbike Team con Dominique Aegerter e Remy Gardner, e il MotoXracing Team con Bradley Ray, Elia Bartolini ed Emiliano Ercolani. Sotto i riflettori anche i Team iscritti al CIV SBK, con la presentazione ufficiale del TeamDMR Racing con i piloti Alessandro Del Bianco e Riccardo Russo, e il Pata Yamaha AG Motorsport Italia con Matteo Vannucci, Raffaele Tragni e Alessandro Di Persio.

© Yamaha Ufficio Stanpa

Il Blue Racing Day 2024 è stato anche l’occasione speciale per raccontare il progetto che Yamaha sta portando avanti insieme a MTS - Motorsport Technical School per la formazione qualificata di meccanici e ingegneri da competizione, insieme all’Ambassador d’onore Andrea Dovizioso, e al pilota ufficiale WSS Stefano Manzi. In questa giornata, i meccanici che hanno frequentato il corso MTS partito lo scorso 23 febbraio potranno simulare una giornata di gara in pista e mettere alla prova le competenze acquisite direttamente nei box, supportando i piloti.

Il Blue Racing Day 2024 ha avuto anche importanti pennellate di rosa grazie a “Girl FullPower”, progetto dedicato alle donne che vogliono provare a salire in sella una moto per la prima volta, superare i propri limiti senza paura per poi in futuro condividere con altre riders l’esperienza di guidare in libertà.Con Girl Full Power, Yamaha vuole dare l’opportunità alle donne che sentono che per loro è arrivato il momento di mettersi in sella. Potranno partecipare ad un corso di guida base progettato proprio per acquisire sicurezza e fiducia in moto, grazie al supporto di istruttrici esperte del partner tecnico “Donne in Sella”, così da poter superare eventuali paure o insicurezze e fare esperienze per poter intraprendere questo nuovo viaggio.

© Yamaha Ufficio Stanpa

Come consuetudine, Yamaha scende in pista insieme a partner d’eccezione Airoh,Dunlop e Formaboots, con i quali promuove la sicurezza associata a stile e prestazioni. Antonio Locatelli, Founder & CEO di Airoh commenta: “Anche quest’anno scendiamo inpista per supportare un evento davvero speciale, per noi diventato irrinunciabile. Un’occasione unica per poter entrare in contatto con veri appassionati che hanno l’opportunità di vivere la pista in modo completo, respirare l’aria del paddock ed emozionarsiprima della partenza. Vogliamo essere al loro fianco, accompagnandoli e proteggendoli in una giornata memorabile.”

Valerio Rossi, Motorcycle Manager di Dunlop Italia, che è anche per quest’anno partner tecnico del Supersport Pro Tour, dichiara: "Anche quest’anno Dunlop sarà al fianco di Yamaha in occasione del Supersport Pro Tour con il GP Racer D212, dedicato agli amanti della guida sportiva sia in pista che in strada. Siamo orgogliosi di prendere parte ad attivazioni diquesto calibro, che ci permettono di consolidare sia la partnership tra Dunlop e Yamaha, eallo stesso tempo, la connessione del nostro brand con gli amanti della pista”.

Fabio Mecella, General Manager di Formaboots S.p.A, che sin dal 1999 propone un prodotto tecnico di grande qualità, stivali da moto che rispettano tutti i più alti standard di sicurezza, con un design pulito e accattivante, ideali per un rider molto esigente, aggiunge: “Il nostro costante impegno nell’innovazione e nella sicurezza stradale ci rendono un partner di grande valore per tutte le competizioni e gli eventi promossi da Yamaha Motor su scala nazionale. Per questo siamo lieti di partecipare al Blue Racing Day di Yamaha con tutto il nostro entusiasmo e la nostra passione anche in questa edizione”.