Superbike: Petrucci cade in allenamento, clavicola e mandibola fratturate

SUPERBIKE

Il pilota della Ducati Barni Superbike si è infortunato dopo una caduta a Cingoli: è sempre rimasto cosciente e sarà operato

© Getty Images Brutto infortunio per Danilo Petrucci che, in seguito a una caduta durante un allenamento con la moto da cross, ha riportato la frattura della clavicola destra e della mandibola. Il pilota ternano della Ducati Barni del campionato Superbike è sempre rimasto cosciente e verrà sottoposto a un intervento chirurgico nelle prossime ore. Petrucci, 33 anni, è attualmente sesto nel Mondiale Superbike e si trovava a Cingoli per allenarsi in vista del round di Assen del Mondiale Superbike del 19-21 aprile. Tappa a cui difficilmente riuscirà a prendere parte.

Non è un buon momento per i piloti (o ex) italiani: due giorni fa Andrea Dovizioso è scivolato mentre si allenava sulla pista da cross di Terranuova Bracciolini (Arezzo): riportando la frattura della clavicola oltre a un lieve trauma cranico e alcune contusioni con prognosi di guarigione di 30-40 giorni.

IL COMUNICATO DEL TEAM

"A seguito di una caduta durante un allenamento con la moto da cross Danilo Petrucci ha riportato la frattura della clavicola destra e della mandibola. Il pilota del Barni Spark Racing Team è sempre rimasto cosciente e verrà sottoposto a intervento chirurgico. Danilo si trovava a Cingoli, per una giornata di preparazione al prossimo round del WorldSBK".

