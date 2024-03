Tentazione Wec per Vettel: test con la Porsche 963 in Spagna

Un anno e mezzo di pausa e l'astinenza inizia a farsi sentire. Così Sebastian Vettel tornerà al volante di una macchina da corsa. La nuova tentazione per il pilota tedesco si chiama Wec e proverà la Porsche 963 ad Aragon la prossima settimana. Ufficiale l'accordo con il team factory gestito da Penske, il sogno è quello di vederlo in futuro alla 24 Ore di Le Mans. Intanto, l'ex pilota Ferrari in un test di 36 ore darà il suo prezioso contributo in vista di questa edizione della corsa più famosa al mondo in programma il prossimo 15-16 giugno.