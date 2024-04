Wec, le Ferrari 499P sognano a Imola: una tripletta da incorniciare

6 ore

Fuoco firma l'Hyperpole, Elkann esulta: "Un risultato bellissimo"

© Ufficio Stampa Sotto gli occhi di John Elkann le Ferrari 499P hanno infiammato il sabato di Imola. Una tripletta da urlo per la casa di Maranello con Antonio Fuoco che ha firmato l'Hyperpole mettendosi alle spalle Shwartzman e Pier Guidi. La Hypercar numero 50 ha fermato il cronometro sull'1'29"466 sotto un cielo che minacciava pioggia, ma ha graziato tutti. Un risultato importantissimo in ottica della gara, la 6 Ore, secondo appuntamento del Mondiale Wec, perché partire davanti in circuito, così stretto, come questo del Santerno, significa mettere una fish importante sulla vittoria finale.

Grande soddisfazione per il presidente Ferrari John Elkann che ha assistito alla grande performance dai box: "Siamo felici di questo bellissimo risultato della Ferrari nelle qualifiche con tre macchine in testa. E’ bello essere ad Imola con tutti i nostri tifosi. Domani per la gara saranno più di quarantamila. Vorrei fare soprattutto i complimenti a tutti, dai nostri meccanici agli ingegneri ai piloti e tutti quelli che sono in Ferrari e che sostengono la Ferrari per questo bellissimo risultato. Grazie".

Niente da fare per le Porsche, dominanti in Qatar nella prima gara: quarto e quinto tempo con Kévin Estre e Matt Campbell, protagonista anche di un dritto nelle battute finali. Sedicesimo tempo per la Lamborghini SC63 con alla guida Bortolotti. Il marchio del Toro, alla sua gara di casa, sta ancor macinando km e accumolando esperienza importante.