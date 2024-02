Max Rendina torna in auto in vista del Campionato Sloveno: "Voglio ritrovare i giusti automatismi"

RALLY

Il pilota capitolino affronterà una serie di test sulle strade del Rally del Lazio con l'obiettivo di provare la nuova Skoda Fabia R5

© ufficio-stampa I vari impegni da organizzatore del Rally di Roma Capitale non sembrano frenare Max Rendina che non è riuscito a resistere al richiamo dei motori accesi. A poco più di un anno di distanza dall'ultima presenza in campo agonistico, il pilota capitolino è pronto a lanciarsi nel Campionato Sloveno svolgendo nelle prossime ore una serie di test in programma a Terelle (Frosinone). Rendina si metterà alla guida di una Skoda Fabia R5 il prossimo 21 febbraio lungo un tratto del Rally del Lazio, l’appuntamento che con la sua regia e il lavoro di M33 è salito alla ribalta nazionale delle ultime stagioni guadagnandosi la titolazione nel Trofeo Italiano Rally per il prossimo 22-23 marzo.

Già campione del mondo "Produzione" nel FIA World Rally Championship 2014 e campione italiano Produzione nel 2012, Rendina ha in programma di affrontare alcuni appuntamenti del Campionato Sloveno 2024 a partire dal celebre 13° Rally Vipavska previsto per il prossimo maggio. L'equipaggio guidato dal Motorsport Italia non vedrà soltanto il pilota romano, ma anche Emanuele Inglesi, navigatore con il quale ha condiviso alcuni dei principali successi.

"Sono molto contento di poter tornare dietro al volante. La voglia di correre c’è sempre stata, ma i tanti impegni ovviamente mi hanno obbligato a spostare le priorità. Ho trovato il modo di organizzare questo programma nel Campionato Sloveno e sono sicuro di poter dare il massimo in questa serie: non la conosco direttamente perché non ci ho mai corso, ma è particolarmente intensa e il livello non è da sottovalutare - ha spiegato Rendina -. Il rallysmo è in grande crescita in Slovenia e non solo e questo può garantire un'importante visibilità, non solo locale. Domani mattina avrò la possibilità di testare la Skoda Fabia R5 a Terelle e seppure sarà un test finalizzato a prendere di nuovo confidenza con tutti gli automatismi a più di un anno dall’ultima volta mi permetterà anche di mettermi nei panni dei piloti e capire le esigenze in vista dell’imminente Rally del Lazio”.