Team Vietnam, battesimo a Quy Nhon: tutto pronto per il weekend

Una prima volta speciale: la F1H2O sbarca in Vietnam. Realizzato il sogno del fondatore di H2O Racing Nicolò di San Germano: "Sono stato per la prima volta in Vietnam nel 1996 a da subito il mio sogno è stato di portare qui una gara di F1H2O. Sono poi ritornato nel 2006 e oggi finalmente il mio sogno si avvera e si corre in questo Paese fantastico". Missione riuscita grazie alla provincia di Binh Dinh che ha deciso di investire nella F1H2O per promuovere il turismo, locale e non solo. La Thi Nai Lagoon nella città di Quy Nhon è uno specchio d'acqua calmo e perfetto per accogliere il “circus" a due passi dal centro. Un giorno speciale per tutto il Vietnam: "Siamo orgogliosi di ospitare questo evento sportivo, per noi è davvero importante. Crediamo che la F1H2O sia un ottimo modo per attrarre nuovi fan", le parole nella conferenza di presentazione di Tran Viet Anh, Chairman di F1 Binh Dinh. Vietnam che ha deciso di fare le cose in grande entrando nel UIM F1H2O World Championship anche con un team. Team Vietnam, appunto. I due piloti Jonas Andersson e Stefan Arand nel giovedì di QuyNhon sono scesi in acqua davanti a Mr. Phan Anh Tuan, Chairman della provincia di Binh Dinh e ad altre autorità locali. Le due imbarcazioni rosse, con stella gialla rigorosa, hanno assaggiato per la prima volta le acque di casa: un battesimo speciale. L'obiettivo e il grande sogno è ora quello di regalare una vittoria ai vietnamiti. Scaldati i motori, Quy Nhon è pronta a vivere un weekend intenso.