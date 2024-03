Airoh, che stile: il casco Matryx ottiene l'iF Design Award 2024

sicurezza e design

Uno dei più rinomati premi nel campo del design a livello mondiale

© ufficio-stampa AIROH, azienda italiana punto di riferimento per il settore dei caschi per il motociclismo, ha ottenuto il prestigioso premio di design internazionale iF DESIGN AWARD 2024 con il casco Matryx, modello top di gamma rivolto al segmento on road. La selezione è stata fatta da una giuria di 132 membri, composta da esperti indipendenti provenienti da tutto il mondo.

"Siamo molto orgogliosi di aver vinto l’iF DESIGN AWARD 2024, e ancora di più per averlo ottenuto grazie al casco Matryx. – commenta Antonio Locatelli, CEO di AIROH – Un modello che rappresenta un connubio di design e tecnologia all’interno della nostra collezione".

Da oltre 70 anni iF Design è sinonimo di eccellenza nel design, e da qui nasce il prestigioso riconoscimento iF DESIGN AWARD che ogni anno premia i progetti più meritevoli, divisi per nazioni e categorie merceologiche. Un vero e proprio sigillo di qualità estetica, che va a riconoscere l’unicità di un progetto e la sua importanza sotto il profilo dello stile, tanto da essere ispirazione per tendenze e design.

© ufficio-stampa

Il casco AIROH Matryx è la proposta full face di AIROH per il segmento on road, e presenta un design d'impatto. È stato sviluppato e testato nella futuristica galleria del vento presente all’interno dell’azienda, non solo per garantire un'acustica e una termoregolazione ottimali, ma anche per quanto riguarda la sua aerodinamicità. E proprio da qui nascono le sue linee decise e aggressive, che non solo vogliono essere un plus estetico, ma anche funzionale.